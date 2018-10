Prémio Sakharov dos Direitos Humanos entregue hoje a ONG no Mediterrâneo ou dois ativistas detidos

Um grupo de organizações não-governamentais (ONG) que resgata migrantes no Mediterrâneo, o realizador de cinema ucraniano Oleg Sentsov e o ativista político marroquino Nasser Zefzafi são os finalistas.

O grupo das ONG do Mediterrâneo que integra a lista de finalistas é formado pela Proactiva Open Arms, SOS Mediterranée, Médicos sem Fronteiras, Sea-Watch, Sea Eye, Jugend Rettet, Lifeline, MOAS, Save the Children, Refugee Foundation e Proem-AID, envolvidas no salvamento de migrantes no mar.

O cineasta ucraniano Oleg Sentsov, que está detido, e o ativista que liderou manifestações na região do Rife, no norte de Marrocos, Nasser Zefzafi, também preso, são os outros dois finalistas escolhidos pelas comissões dos Assuntos Externos e do Desenvolvimento do PE.

O galardão será atribuído a 12 de dezembro, durante a sessão plenária do Parlamento Europeu.A oposição democrática na Venezuela foi a vencedora do Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento em 2017.