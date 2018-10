Sismo de magnitude 6.8 na Grécia

Última atualização às 01h20

USGS / HANDOUT

O sismo ocorreu às 22:54 locais (mais uma hora em Lisboa) e, segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico, não é expectável que cause danos materiais de grande proporção.

Não há informações sobre feridos ou danos materiais. No entanto, há relatos, nas redes sociais, do impacto que o sismo causou, nomeadamente no interior de habitações:

O epicentro registou-se no mar Jónico, a 15 quilómetros de profundidade e a 124 quilómetros a sudoeste de Patras, a terceira maior cidade grega, com mais de 170 mil habitantes, que é também a capital da região da Grécia Ocidental. Há igualmente relatos de que o abalo terá sido sentido em Atenas e noutros países, como Itália, Albânia, Malta, Macedónia, Bósnia-Herzegovina, Bulgária, Turquia e Líbia.

A Grécia está localizada numa das regiões mais propensas a sismos do mundo, com milhares registados todos os anos, mas poucos causaram feridos ou danos significativos.

A ilha de Zakynthos já teve sérios sismos no passado e tem, por isso, um código de segurança para construções muito rigoroso.