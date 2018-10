Antigo Presidente Roosevelt tinha uma imagem de Ponta Delgada na Casa Branca

Laura Roosevelt, que participou em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, no Fórum Açoriano Franklin D. Roosevelt, organizado pelo Governo dos Açores e Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), referiu que a paisagem e as pessoas dos Açores deixaram no seu avô uma "forte impressão", que o fez querer possuir uma imagem do arquipélago.

O quadro, que pretende assinalar a sua passagem pelos Açores numa escala a caminho da Europa, efetuada a 16 de julho de 1918, apresenta em primeiro plano o seu navio, USS DYer, atracado na maior cidade do arquipélago.

Uma réplica deste quadro, que depois Roosevelt levou consigo quando abandonou a Casa Branca, foi oferecida, segundo o professor universitário Mário Mesquita, ex-membro da FLAD, por esta fundação ao presidente do Governo dos Açores de então, Carlos César.

A visita de Roosevelt aos Açores também contemplou o porto da Horta, na ilha do Faial que, a par de Ponta Delgada, eram os dois utilizados pelos navios aliados para apoio logístico durante a primeira guerra mundial.

Em finais de 1917, os Estados Unidos pediram, oficialmente, o estabelecimento da sua primeira base de "marines", nos Açores, designadamente em Ponta Delgada.

Para o secretário regional adjunto da presidência para as Relações Externas, que falava também no fórum, Franklin D. Roosevelt percecionou "muito cedo o papel estratégico e militar dos Açores, não só para os Estados Unidos, mas também para o mundo".

Rui Bettencourt destacou que, na sua passagem pelo arquipélago, o antigo presidente sublinhou a "'importância da posição estratégica'" da região, tendo-se surpreendido com as terras "'magnificamente cultivadas'" e com o "'pitoresco'" da paisagem.

O governante referiu que numa carta enviada a Salazar, o presidente Roosevelt afirmou mesmo que mantinha com os Açores uma relação de "'especial simpatia'".

O responsável considerou que os Açores "a Roosevelt devem a principal vocação estratégica que hoje representam no mundo". "Roosevelt despertou, assim, o mundo para a importância da posição geoestratégica dos Açores", sublinhou.

