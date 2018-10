"Eu não sou racista", diz homem que insultou mulher negra no avião

Um vídeo, onde é possível ouvir o homem a chamar "sua preta, feia, bastarda", foi partilhado nas redes sociais e muitas pessoas questionaram a atuação dos comissários de bordo neste caso. O homem não foi retirado do voo e ainda obrigaram a mulher, Delsie Gayle, de 77 anos, a trocar de lugar.

David Mesher já tinha sido identificado polícia de Essex, no Reino Unido, depois do envolvimento no episódio racista a bordo de um avião da Ryanair. As informações foram trasmitidas às autoridades espanholas, que estão a investigar o caso.

Em declarações ao programa "Good Morning Britain", o homem garantiu que não é racista e lamentou o sucedido. "Peço desculpa por todo o sofrimento que ela viveu lá e desde então", disse. "Eu não sou uma pessoa racista foi apenas um momento de raiva, acho eu", continuou.

No entanto, Daise Gayle disse que não aceitava o pedido de desculpas de David Mesher. "Tu podes perdoar e esquecer, mas eu vou levar algum tempo a ultrapassar o que ele me fez", afirmou.

A Ryanair reagiu hoje ao incidente, num longo comunicado publicado no Twitter.

A companhia de voos low-cost disse que os comissários de bordo "tinham conhecimento de uma discussão entre dois passageiros durante o embarque", mas "não estavam presentes" quando os comentários racistas foram feitos.

Pode ler-se ainda que a tripulação de cabine seguiu o procedimento da empresa, oferecendo-se para mudar um dos passageiros para lugares alternativos. "Neste caso, a passageira de sexo feminino mudou de lugar a pedido da própria, para um assento ao lado da sua filha que também seguia no voo".