Governador da Califórnia critica saída de acordo nuclear com Rússia

As afirmações de Jerry Brown foram feitas depois de ter sido nomeado presidente executivo da organização que promove o Relógio do Dia do Juízo Final ('Doomsday Clock', em inglês), que mede as ameaças para a humanidade.

"Quando a humanidade tem nas suas mãos a tecnologia para destruir absolutamente toda a civilização, não há nada importante que impeça o diálogo e a discussão profunda", afirmou Brown, durante uma entrevista à The Associated Press.

Brown, conhecido pelo discurso sobre as ameaças à existência humana, assumiu um papel destacado na cena internacional, à medida que Donald Trump anulava compromissos norte-americanos sobre as alterações climáticas ou, mais recentemente, o tratado nuclear com a Federação Russa.

O novo papel de Brown à frente do Boletim dos Cientistas Atómicos (BCA) vai garantir-lhe relevância mediática nos assuntos que lhe são mais caros, quando sair do cargo de governador em janeiro, depois de dois mandatos à frente do estado californiano, o primeiro dos quais nas décadas de 1970 e 1980.

O BCA, baseado em Chicago, foi fundado em 1945 depois da criação da bomba atómica e, desde então, expandiu a sua missão, alargando a discussão sobre as ameaças à sobrevivência humana, incluindo as alterações climáticas, uma das questões em que Brown está muito envolvido.

O 'Doomsday Clock' foi adiantado para dois minutos para a meia-noite em janeiro, uma representação visual sobre o quão próximo os autores do Boletim acreditam que o mundo está de uma catástrofe.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que os EUA iriam abandonar o Tratado sobre Forças Nucleares de Alcance Intermédio, que assinaram com a antiga União Soviética, em 1987. Este acordo proibia os seus subscritores de produzirem ou possuírem alguns tipos de mísseis nucleares. Trump acusou a Federação Russa de violar o tratado, o que esta nega.

O governador da Califórnia disse que rasgar o tratado é "não apenas errado, mas perigoso, para não dizer estúpido".

Jerry Brown afirmou ter tido as suas próprias discussões com os embaixadores russos nos EUA e na Organização das Nações Unidas sobre os perigos da proliferação nuclear, as mais recentes da quais depois de uma comemoração num cemitério histórico no Norte da Califórnia, rico em história russa, disse.

Ameaças nucleares e alterações climáticas são tópicos que Brown discute com frequência com os líderes estrangeiros que o visitam no seu gabinete na Califórnia.

"Eu não estou aqui (BCA) para representar o Governo dos EUA, isso é com o Presidente, mas enquanto cidadão do país, da Califórnia, do mundo, preocupado que estas tecnologias poderosas possam ser geridas sem sabedoria", declarou.

"Temos de compreender que acabar com a civilização é um problema maior do que qualquer outro problema que tenhamos com a Rússia", acentuou. Os interesses de Brown no tópico nuclear datam dos anos 1970 e 1980, quando se quis candidatar a presidente dos EUA.



Lusa