República da Irlanda elege Presidente e decide em referendo se a blasfémia continua a ser crime

As mesas de voto abrem às 07:00 e encerram às 22:00 (mesma hora em Portugal), mas o vencedor só deverá ser anunciado no sábado, dia em que começa a contagem dos boletins.

O sistema usado nas eleições presidenciais irlandesas é o de voto único transferível, ou seja, os eleitores podem votar em vários candidatos de acordo com uma ordem de preferência. Este método evita uma segunda volta ao transferir para os candidatos mais votados os votos de segunda preferência dos candidatos eliminados por insuficiência de votos.

O vencedor será aquele que conseguir 50% dos votos na primeira contagem ou, beneficiando dos votos de segunda preferência, nas contagens seguintes.

Na corrida estão o atual Presidente, Michael D. Higgins, a eurodeputada do Sinn Féin Liadh Ni Riada, a senadora independente Joan Freeman e os empresários Seán Gallagher, Gavin Duffy e Peter Casey.

O vencedor será empossado no domingo 11 de novembro no Castelo de Dublin, edifício histórico que já foi a sede do governo e que mantém os serviços de vários ministérios.

Lusa