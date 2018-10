A CDU tem actualmente uma coligação com os Verdes, no estado de Hesse, e, de acordo com as projeções da agência Reuters, pode manter esta aliança ou aliar-se ao SPD, com quem tem uma coligação no Governo central.

Outro destaque destas eleições foi o facto do partido de extrema-direita, a Alternativa para a Alemanha, ter conseguido 12% dos votos, o que faz com que entre, pela primeira vez, na assembleia regional de Hesse.