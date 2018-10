Austrália proíbe funcionários do Governo de viajarem na companhia Lion Air após acidente em Jacarta

As autoridades indonésias informaram hoje que um avião da companhia aérea Lion Air caiu no Mar de Java, com 189 pessoas a bordo, 13 minutos após ter descolado do aeroporto de Jacarta.



"Depois da queda de um avião da Lion Air hoje, funcionários do Governo australiano e contratados foram instruídos a não voar com a Lion Air. A decisão será revista quando forem claros os resultados da investigação ao acidente", explica o alerta.



A curta mensagem não formaliza qualquer recomendação a outros cidadãos australianos. O avião seguia da capital indonésia para Pangkal Pinang, na ilha de Samatra, num voo que tinha uma duração prevista de uma hora.



O avião Boeing 737-800, da companhia aérea de 'low cost' Lion Air, partiu de Jacarta por volta das 06:20 de hoje (22:20 de domingo em Lisboa).



A página de internet da Flightradar, que regista o percurso dos voos, mostra num mapa a trajetória da aeronave em direção a sudoeste, um desvio para sul e depois para nordeste antes de desaparecer repentinamente sobre o Mar de Java, não muito longe da costa.

Com Lusa