Avião com 189 pessoas a bordo despenha-se na Indonésia

Última atualização às 7h22

As causas do acidente ainda são desconhecidas, mas as autoridades afirmam que o avião terá acelerado e perdido altitude antes de desaparecer dos radares. Os destroços do aparelho já foram encontrados.

Antara Foto Agency

"O acidente foi confirmado", disse o porta-voz das equipas de emergência, Yusuf Latif, num momento em que decorrem operações de busca e salvamento.

O avião Boeing 737-800, da companhia aérea de low cost Lion Air, partiu de Jacarta por volta das 06:20 de hoje (22:20 de domingo em Lisboa).

A página de internet da Flightradar, que regista o percurso dos voos, mostra num mapa a trajetória da aeronave em direção a sudoeste, um desvio para sul e depois para nordeste antes de desaparecer repentinamente sobre o Mar de Java, não muito longe da costa.

A Indonésia, um arquipélago do sudeste asiático de 17.000 ilhas, é altamente dependente de ligações aéreas, sendo que os acidentes são comuns.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d9589828.399021778!2d107.33869934747054!3d-9.28661383889146!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x2e69f3e945e34b9d%3A0x100c5e82dd4b820!2sJacarta%2C+Indon%C3%A9sia!5e0!3m2!1spt-PT!2spt!4v1540800002058" width="100%" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>