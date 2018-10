Daesh reivindica atentado contra comissão eleitoral em Cabul

Um bombista suicida detonou um colete-bomba ao aproximar-se de do edifício onde se reúne a Comissão Eleitoral Independente (CEI) em Cabul, informaram as autoridades.

"A explosão aconteceu a 20 metros dos carros dos funcionários da CEI", disse à agência France-Presse (AFP) o porta-voz da polícia de Cabul, Basir Mujahid.

Os talibãs e o Daesh tinham ameaçado boicotar as eleições parlamentares realizadas na maioria das províncias afegãs, a 20 de outubro, e no sul de Kandahar, no sábado.

A votação em Kandahar foi adiada devido a um ataque no dia 18 de outubro, atribuído aos talibãs, que matou os chefes da polícia e dos serviços de informação locais.

Quatro milhões de afegãos participaram no sufrágio, mas os resultados preliminares da votação a nível nacional só deverão ser divulgados em meados de novembro.