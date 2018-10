Inter vence Lazio com João Mário a titular e sobe ao segundo lugar

João Mário tinha sido convocado várias vezes por Luciano Spalletti, mas ainda não tinha ainda sido utilizado, jogando hoje no centro do terreno e tendo influência no segundo golo, aos 41 minutos, ao cruzar a bola, cortada pela defesa da Lazio para a entrada da área, onde o médio croata Marcelo Brozovic atirou para o fundo das redes.

O internacional português acabou por ser substituído aos 57 minutos, pelo médio espanhol Borja Valero, quando a sua equipa já vencia por 2-0.

Antes disso, o 'matador' da equipa de Milão, o argentino Mauro Icardi, tinha aberto o marcador aos 28 minutos, para repetir a dose aos 70, impondo uma derrota pesada à Lazio, um dos candidatos ao título.

Com este triunfo em casa de um rival direto, o Inter subiu ao segundo lugar, com 22 pontos, os mesmos do Nápoles, que caiu para terceiro, e mais quatro do que a Lazio, enquanto a Juventus lidera com 28 pontos depois da vitória em Empoli, no sábado, graças aos dois golos de Cristiano Ronaldo.

Lusa