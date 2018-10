Macron diz que decisão de Merkel é de "extrema dignidade"

"É uma decisão sua, acho que é extremamente respeitável e de extrema dignidade", disse o chefe de Estado francês, referindo a sua "admiração" por Angela Merkel, durante uma conferência de imprensa com o primeiro-ministro da Etiópia no Eliseu.

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, confirmou hoje que não se recandidatará à presidência do seu partido, em dezembro, e também que este é o seu último mandato como chefe de governo.

"Hoje, é tempo de abrir um novo capítulo", disse a chanceler alemã, atual líder da União Democrata Cristã (CDU), após meses de crises governamentais e na sequência de um revés nas eleições regionais realizadas no domingo em Hesse.

Emmanuel Macron salientou que Merkel "nunca esqueceu quais eram os valores da Europa" e que liderava o seu país "com grande coragem".

"Eu digo isto num contexto que não é reconfortante. As eleições mostram uma progressão de vários partidos e, especificamente, da AfD. Vejo isto como um fenómeno europeu e não apenas alemão, pois os números da extrema direita na França são muito elevados", defendeu.

Com uma votação entre 12% a 13%, o partido da extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) conseguiu entrar no parlamento regional de Hesse, o único dos 16 do país onde ainda não tinha representação.

Lusa