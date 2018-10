Macron felicita Bolsonaro na "promoção dos princípios democráticos"

Em comunicado, a Presidência francesa referiu que Macron felicitou Bolsonaro, da extrema-direita, acrescentando "a França e o Brasil têm uma parceria estratégica baseada nos valores comuns de respeito e de promoção dos princípios democráticos".

"É no respeito por este valores que a França deseja continuar a sua cooperação com o Brasil", refere o comunicado Presidência francesa.



Jair Messias Bolsonaro, 63 anos, capitão do Exército brasileiro reformado, foi eleito no domingo, na segunda volta das eleições presidenciais, o 38.º Presidente da República Federativa do Brasil, com 55,1% dos votos.

De acordo com dados do Supremo Tribunal Eleitoral brasileiro, Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda), conquistou 44,9% dos votos, e a abstenção foi de 21% de um total de mais de 147,3 milhões eleitores inscritos.

Lusa