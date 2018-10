PrayForBrazil, o hashtag do momento no Twitter

Com mais de 180.000 'tweets', a chave tem sido utilizada, na sua maioria, por brasileiros, mas também por cidadãos estrangeiros.

No Twitter, a 'hashtag' funciona como uma forma de identificar o assunto de uma publicação, permitindo então compilar vários 'tweets' com o mesmo assunto.Uma utilizadora que utilizou aquela 'hashtag' mostrou simpatia pela comunidade LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgéneros), um dos alvos da campanha de Bolsonaro.

O candidato do Partido Social Liberal (PSL, extrema-direita) Jair Messias Bolsonaro, 63 anos, capitão do Exército brasileiro reformado, foi eleito no domingo, na segunda volta das eleições presidenciais, o 38.º Presidente da República Federativa do Brasil, com 55,1% dos votos.

De acordo com dados do Supremo Tribunal Eleitoral brasileiro, Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda), conquistou 44,9% dos votos, com o escrutínio provisório (99,99% das urnas apuradas) a apontar para 21% de abstenção do total de eleitores inscritos (mais de 147,3 milhões).