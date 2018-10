Três sismos no Chile sem relatos de danos

Os sismos, de magnitudes de 6,4, 5,9 e 5,6 na escala de Richter, ocorreram ao longo do dia de hoje, com os seus epicentros localizados no mar de Drake, a 370, 305 e 269 quilómetros a sul de Puerto Williams, a cidade habitada mais a sul do Chile, na ilha de Navarino, informou o Centro Sismológico da Universidade chilena.

Os epicentros, que aconteceram a 3.800 quilómetros de Santiago do Chile, ocorreram a profundidades entre os 18 e os 20 quilómetros, com as autoridades a descartarem a possibilidade de tsunamis nas costas do Chile.

O Chile está localizado no chamado Anel de Fogo do Pacífico e os sismos são frequentes em todo o país.

Lusa