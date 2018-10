Angelina Jolie acusada de trabalhar para a CIA e Donald Trump

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados enviou Angelina Jolie numa missão de três dias ao Peru, na passada semana, para "avaliar as necessidades humanitárias dos refugiados venezuelanos e os desafios enfrentados pelo Peru como país anfitrião", segundo a agência.

Perante a situação, Diosdado Cabello aproveitou o seu programa televisivo semanal para criticar a visita. O número dois do Partido Socialista Unido da Venezuela acusou Angelina Jolie de ser uma "ferramenta do imperialismo" e de trabalhar secretamente com a Administração Trump.

"São agentes do imperialismo. A CIA, o Pentágono e todas essas entidades que o imperialismo tem para levar o mundo a acreditar que (a situação) tocou no coração de uma estrela de Hollywood", defendeu Diosdado Cabello, citado pelo jornal El Español.

Handout .

Durante a estadia no Peru, a atriz norte-americana encontrou-se com as pessoas que fugiram da Venezuela em busca de asilo naquele país. De acordo com os números da ONU, cerca de 456 mil venezuelanos residem atualmente no Peru e, desde 2015, 1,6 milhões emigraram devido à escassez de alimentos e medicamentos, uma crise que está a ser agravada com a hiperinflação.

Diosdado Cabello continuou o seu discurso, acusando Angelina Jolie de não estar preocupada com "os 43 milhões de pobres que vivem nos Estados Unidos", nem com "as crianças que estão a ser presas em jaulas", na fronteira com o México.

O presidente da Assembleia Nacional Constituinte disse ainda que a visita da Embaixadora da Boa Vontade do ACNUR era uma estratégia para encobrir a avalanche de migrantes das Honduras que tentam chegar aos Estados Unidos.