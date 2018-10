Cimeira em Berlim para promover investimento privado em África

Criada em 2017 com a chancela da Alemanha, então presidente do G-20, a iniciativa reúne Benim, Costa do Marfim, Egito, Etiópia, Gana, Guiné, Marrocos, Ruanda, Senegal, Togo e Tunísia.

Entre as organizações parceiras, estão o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Fundo Monetário Internacional (FMI) e Grupo Banco Mundial.

Na cimeira deverão participar, entre outros, os presidentes do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, da África do Sul, Cyril Ramaphosa, do Ruanda, Paul Kagame, da Guiné, Alpha Condé, e da Tunísia, Beji Caid Essebsi.

O discurso de abertura está a cargo da Chanceler alemã, Angela Merkel.

O certame decorre no Centro de Congressos e Convenções GmbG AXICA, Berlim, e tem início marcado para as 11:00 de Lisboa (10:00 locais).

Com Lusa