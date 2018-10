Colapso de mina no norte da China faz 21 mortos

O acidente deveu-se ao colapso de rochas, que destruiu uma secção do túnel e bloqueou a saída a parte dos 334 trabalhadores da mina.

As equipas de resgate conseguiram inicialmente retirar 312. Um dos mineiros ficou encurralado, mas foi resgatado no dia seguinte.

A causa do colapso continua por apurar.

As minas de carvão na China, consideradas na última década as mais perigosas do mundo, registaram no ano passado 219 acidentes, dos quais resultaram 375 mortos, uma descida de 28,7% face a 2016 e 20 vezes menos do que os registados há uma década.

O pior ano deste século foi 2003, quando se contabilizaram 6.990 mortes nas minas do país.

O encerramento de minas ilegais, muitas delas de pequena dimensão, e o aumento das ações de fiscalização contribuíram para a queda no número de vítimas mortais.

Cerca de dois terços da energia consumida na China continuam a assentar no carvão.

Lusa