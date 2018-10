EUA acusam 10 funcionários do Governo chinês de espionagem industrial

Um comunicado do Departamento de Justiça dos Estados Unidos refere que os dez acusados acederam a dados privados de empresas do setor de aviação com o objetivo de os roubar, pelo menos, entre janeiro de 2010 e maio de 2015.

Os acusados e os que trabalham com eles infiltraram-se nos sistemas informáticos das empresas para aceder de forma ilegal a propriedade intelectual, informações confidenciais ou informações sobre os motores utilizados em voos comerciais, refere o documento.

Entre os alegados agentes identificados na acusação estão Zha Rong e Chai Meng, que trabalharam para uma delegação do Ministério de Segurança de Estado na província de Jiangsu, um ramo do Executivo chinês que os Estados Unidos responsabiliza pela espionagem e contraespionagem do país.

Em particular, tratava-se do desenvolvimento de um motor 'turbofan' que estava a ser desenvolvido por uma aliança entre uma empresa americana e outra em França, que tinha um escritório na província de Jiangsu.

A empresa francesa foi 'hackeada', assim como outras empresas sediadas nos estados do Arizona, Massachusetts e Oregon, envolvidas em fases do projeto, assim como uma outra localziada em San Diego, que também foi alvo desses ataques.

Enquanto esta aliança empresarial franco-americana estava a avançar, e ocorreram as intrusões, uma entidade pública da China desenvolveu um modelo de motor similar.

Aos acusados são imputados vários crimes de espionagem, como acesso não autorizado e danos em computadores, e conspiração contra os Estados Unidos.

A acusação foi registada em junho de 2017, no tribunal federal do Distrito Sul da Califórnia, mas apenas hoje a desclassificação do caso foi permitida.

Lusa