Filipinas detidas na Árabia Saudita em festa de Halloween

O embaixador filipino na capital do reino, Adnan Alonto, enviou um relatório dirigido às entidades do seu país no qual informou que um grupo de agentes da inteligência saudita entrou num local na capital onde decorria uma festa de 'Halloween' (Dia das Bruxas).

O embaixador pediu para ter acesso às detidas na prisão de Al Nisa, em Riade, mas não terá recebido qualquer resposta, ou informações precisas sobre as acusações que pendem sobre as mulheres.Inicialmente, as autoridades informaram que os organizadores da festa que não tinham as autorizações necessárias, mas os responsáveis da embaixada receiam que as acusações estejam relacionadas com o facto de se encontrarem mulheres e homens solteiros na festa.

"As leis da Arábia Saudita proíbem estritamente homens e mulheres solteiros de serem vistos juntos em público", pode ler-se no comunicado do Departamento de Negócios Estrangeiros das Filipinas.Este episódio levou a embaixada em Riade a emitir um alerta à comunidade filipina no país, pedindo que esta "leve em conta as sensibilidades locais".

Ao mesmo tempo, apelaram aos trabalhadores filipinos que se encontram no Médio Oriente que respeitem as tradições locais e as leis dos países anfitriões.

De acordo com dados das autoridades filipinas, cerca de três mil filipinos abandonam todos os dias o país, muitos deles rumo a países árabes, onde as mulheres tendem a trabalhar como trabalhadoras domésticas e os homens no setor da construção.

Cerca de dez milhões são trabalhadores migrantes no exterior e o envio de suas remessas representou 10,46% do PIB filipino em 2017, segundo o Banco Mundial.

Lusa