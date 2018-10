Jair Bolsonaro já começou a trabalhar no processo de transição de Governo

Lá, Bolsonaro encontrou-se com o futuro ministro da Casa civil, Onyz Lorenzoni, o economista Paulo Guedes, já confirmado como futuro ministro da economia e Gustavo Bebianno, o seu braço direito.



O vice-presidente de Bolsonaro, o general Hamilton Mourão, também marcou presença no encontro destinado a ultimar a escolha dos futuros ministros.

O juiz Sergio Moro prometeu hoje pensar no convite para chefiar a pasta da justiça.

Bolsonaro vai reduzir o número de ministérios de 29 para 15.

Na próxima semana devem arrancar as primeiras reuniões com elementos do governo de Michel Temer com vista a efetivar o processo de transição de governo.