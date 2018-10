Presença de Trump em Pittsburgh após ataque a sinagoga gera desagrado

O governador da Pensilvânia (nordeste dos Estados Unidos), o democrata Tom Wolf, e o presidente da câmara de Pittsburgh, o também democrata Bill Peduto, informaram hoje que não irão acompanhar ou cumprimentar Donald Trump durante a sua deslocação à cidade.

Trump e a primeira-dama, Melania Trump, são hoje aguardados em Pittsburgh, no mesmo dia em que começaram a ser realizados os primeiros funerais das vítimas do ataque.

O casal presidencial faz esta deslocação com o intuito de prestar uma homenagem às vítimas e de expressar as condolências às respetivas famílias.

A porta-voz da campanha do governador democrata, Beth Melena, afirmou que o político decidiu não comparecer ao lado de Trump depois de ter ouvido as famílias das vítimas. Segundo a representante do governador democrata, as famílias afirmaram que não queriam que o Presidente norte-americano estivesse em Pittsburgh no dia em que estão a decorrer os funerais.

Também hoje foi divulgada uma carta aberta a Trump, assinada por cerca de 70 mil pessoas, dizendo que o Presidente norte-americano só será bem-vindo a Pittsburgh quando rejeitar "totalmente a supremacia branca".

"Presidente, não será bem-vindo a Pittsburgh até que rejeite totalmente a supremacia branca. A nossa comunidade judaica não é o único grupo que tem sido alvo (das suas críticas)", refere a missiva assinada pela organização Bend the Arc, um movimento "de judeus progressistas".

No sábado passado, 11 pessoas foram mortas a tiro e outras seis ficaram feridas naquele que foi considerado como o mais grave ataque antissemita na história recente dos Estados Unidos.

O ataque ocorreu na sinagoga "Tree of Life" quando decorria um serviço religioso.Um cidadão norte-americano, de 46 anos, foi detido e acusado posteriormente de 29 crimes federais.

O atirador, identificado pelas autoridades como Robert Bowers, irrompeu na sinagoga quando estava a decorrer um serviço religioso e abriu fogo contra os fiéis reunidos no local.Segundo os 'media' norte-americanos, o agressor gritou "todos os judeus devem morrer".

O ataque foi condenado por várias organizações hebraicas, pela administração norte-americana, pelo primeiro-ministro de Israel e pela chanceler alemã, Angela Merkel, que denunciou um "cego ódio antissemita".

Após o tiroteio, o Presidente norte-americano, Donald Trump, manifestou o desejo de reforçar a legislação relacionada com a pena de morte, bem como sugeriu a necessidade de alterar a lei da posse de armas.

Lusa