Princesa japonesa abdica do título real por amor (e já casou)

Ayako é a filha mais nova do príncipe Takamado, primo do atual Imperador do Japão, Akihito. Takamado morreu em 2002.

A princesa de 28 anos perdeu oficialmente o título depois de se casar com o noivo de 32 anos. Segundo a revista Time, o anúncio do casamento foi feito no verão e o casamento aconteceu esta segunda-feira, numa cerimónia tradicional, no Santuário Meiji, em Tóquio.

De acordo com a lei imperial japonesa, as mulheres da família real têm de abdicar dos seus títulos, status e herança quando se casam com pessoas que não são da realeza ou que não tenham títulos aristocratas. O mesmo não acontece com os homens da família real, que podem casar sem olhar para os títulos.

Mas isto não se mostrou ser uma imposição para a antiga princesa. "Estou muito feliz que tantas pessoas tenham celebrado o nosso casamento", disse Ayako, citada pelo The Japan Times, defendendo ainda que o pai teria ficado "muito contente" com a união.

Ayako não é a primeira mulher da realeza japonesa a tomar uma decisão deste tipo.

No ano passado, a sua prima, a princesa Mako, anunciou que ia casa-se com o plebeu e ex-colega universitário Kei Komuro. Contudo, o casamento foi adiado até pelo menos 2020, por Mako não estar preparada.