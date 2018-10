UE promete 300 M€ para ajudar na proteção e conservação dos oceanos

Durante os dois dias da conferência "O Nosso Oceano", a UE também anunciou 23 novos projetos para combater a poluição marinha e as alterações climáticas, bem como para promover a pesca sustentável e uma economia azul.

O bloco europeu entende como economia azul aquela que reconhece a importância dos mares e oceanos como motores da economia, devido ao seu grande potencial de inovação e crescimento.

"Esta importante contribuição soma-se aos 500 milhões de euros que a União Europeia prometeu quando organizou a conferência 'O Nosso Oceano', no ano passado, em Malta", sublinhou a UE, em comunicado.Um fundo de 100 milhões de euros será investido na pesquisa por plásticos mais 'amigos' do meio ambiente, dentro do programa europeu Horizonte 2020.

O restante capital prometido em Bali financiará projetos de conservação, descontaminação e pesca sustentável na África e na Ásia.

A representante para a Política Externa da UE, Federica Mogherini, afirmou que "nenhum país pode ter sucesso sozinho" na conservação dos oceanos."Requer determinação, coerência e alianças, dentro e fora da União Europeia", acrescentou.

Cerca de 250 organizações, incluindo governos e empresas como a Coca-Cola, a Danone e a Inditex assinaram na segunda-feira, durante a conferência, o chamado "compromisso global para a nova economia de plástico", projetado para reduzir o uso do plástico e facilitar a sua reciclagem.

Alguns especialistas estimam que, ao ritmo atual, haverá mais plástico do que peixes nos oceanos até 2050.A conferência "Our Ocean", em Bali, é a quinta desde a sua estreia e a primeira celebrada na Ásia.

Lusa