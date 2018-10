25 mortos em queda de helicópetro do Exército no oeste do Afeganistão

Segundo Naser Mehdi, porta-voz do governador da província, o helicóptero caiu por volta das 09:10 (04:10 em Lisboa), pouco depois de descolar do distrito de Anar Dara, mas ainda não é conhecida a causa do acidente.

Entre os passageiros encontravam-se funcionários do governo regional e altos comandantes militares, nomeadamente o vice-comandante da área oeste do Afeganistão e o chefe do Conselho Provincial de Farah.De acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP), os talibãs já reivindicaram o ataque.