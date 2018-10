Bombista suicida faz-se explodir à entrada de agência de serviços secretos russos

"Segundo as informações preliminares, um residente local [de Arkhangelsk, cidade no norte da Rússia] de 17 anos, que introduziu um explosivo artesanal no edifício, está morto", anunciou a comissão de inquérito, órgão dependente do Kremlin, num comunicado a que a agêcnia France-Presse teve acesso.

Segundo o governador de Arkhangelsk, Igor Orlov, um explosivo deflagrou na entrada da agência do Serviço Federal de Segurança da Federação Russa, provocando um morto e três feridos entretanto hospitalizados.

Orlov também informou que as autoridades estão a reforçar as medidas de segurança em todos os organismos públicos após o ataque.