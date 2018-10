França abre investigação nacional a caso dos bebés nascidos sem braços

O responsável acrescentou que os resultados desta investigação são esperados dentro de cerca de três meses.

Na terça-feira, a agência de saúde pública francesa anunciou que foram detetados 11 novos casos de bebés nascidos sem mãos, braços ou antebraços, entre 2000 e 2014, somando-se a sete já registados e que alarmaram alguns especialistas Todos os casos ocorreram no leste de França.

Segundo este organismo, entre 2000 e 2008 identificaram-se, no departamento de Ain, sete casos de bebés sem um braço, antebraço, mão ou alguns dedos, sem outra malformação destacável associada, anomalias cromossómicas ou comportamentos de risco dos pais, como a ingestão de drogas ou álcool.

Entre 2009 e 2014, houve mais quatro casos, que se somam aos sete de bebés nascidos em Ain no mesmo período e já contabilizados no início deste mês.

Nesta altura também foram conhecidos quatro casos, entre 2011 e 2013, na localidade de Guidel (noroeste) e sete entre 2007 e 2008, em Mouzeil (oeste), pelo que no total foram identificados 29 casos.

Numa informação apresentada a 04 de outubro, a agência realçou que nenhum fator ambiental se revelou como causa provável.

O alerta ocorreu no início do mês, após o aviso da associação Remera, que tem registo de crianças com malformações na região de Ródano-Alpes, na zona este de França.