Governo britânico vai nomear embaixadores sem carreira diplomática

De acordo com alguns excertos divulgados antecipadamente pelo gabinete, o ministro pretende atribuir alguns cargos de embaixador a candidatos de fora do serviço público.

"A força de nossa rede é o profissionalismo, que nos deu o que acredito ser o melhor serviço diplomático do mundo. Mas nunca devemos fechar os olhos a abordagens e competências de outras indústrias", justificou.



Ao mesmo tempo, o Reino Unido vai expandir a rede diplomática britânica, com 12 novas embaixadas, nomeadamente em Djibuti, no Chade e uma representação na sede da Associação de Nações do Sudeste Asiático, em Jacarta, e empregar perto de mais 1.000 funcionários, dos quais 335 diplomatas no estrangeiro, 328 em Londres e 329 contratados localmente nos respetivos países.



O Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico vai também apostar na formação em idiomas, duplicando o número de diplomatas que falam o idioma local de 500 para 1.000.



O número de línguas ensinados vai passar de 50 para 70, adicionando idiomas como o cazaque, do Cazaquistão, o quirguiz, do Quirguistão, na Ásia Central, o xona, falado no Zimbábue e também em partes de Moçambique e Zâmbia, em África, e o guzerate, de partes da Índia.

Lusa