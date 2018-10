Pelo menos sete mortos em ataque suicida junto à maior prisão do Afeganistão

Segundo o porta-voz da polícia Basir Mujahid, um bombista suicida causou uma explosão num autocarro que transportava funcionários da prisão de Pul-e-Charkhi, na zona leste da capital.

O homem seguia a pé, de acordo com o porta-voz do Ministério do Interior, Najib Danish.

O ataque não foi imediatamente reivindicado, embora a maioria dos ataques suicidas nos últimos meses tenha sido reivindicada pelo Daesh.

O último ataque na capital data de segunda-feira, quando um bombista suicida se fez explodir em frente à sede da Comissão Eleitoral Independente (CIE), matando uma pessoa e ferindo outras seis.

Lusa