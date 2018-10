Presidente do Quénia anuncia que não se recandidata a um terceiro mandato

"Não estou interessado num terceiro mandato", disse o chefe de Estado, segundo excertos da entrevista citados pela imprensa local.



"As pessoas já estão a falar de alterações à Constituição, que não serão necessárias porque dependeriam de uma decisão do Presidente de concorrer a um terceiro mandato", alegou Kenyatta, sobre as dúvidas em relação à possível realização de um referendo constitucional para acabar com a proibição de mais de dois mandatos consecutivos na presidência.



O líder da oposição, Raila Odinga, voltou a reivindicar a criação do cargo de primeiro-ministro que permita repartir os poderes, que, considerou, estão muito concentrados no chefe de Estado.



Tanta a eleição de Kenyatta, em 2013, como a sua reeleição, em 2017, foram marcadas por denúncias de corrupção e os resultados foram contestados na justiça.



Nas últimas eleições o país viveu momentos de tensão e confrontos, que provocaram uma centena de mortos nos protestos que se realizaram antes de depois do escrutínio. A primeira votação, realizada a 08 de agosto de 2017, foi impugnada pelo Supremo Tribunal.



A repetição da votação, a 26 de outubro, confirmou a vitória de Kenyatta.



O Governo e a oposição anunciaram em março deste ano um acordo para acabar com a crise política e Odinga coopera com o executivo e exerce inclusivamente funções de Estado em assuntos internacionais, como a mediação do conflito político no Sudão do Sul.



Lusa