Erdogan e Trump decidem tomar "medidas construtivas" para reforçar laços

Os dois líderes falaram também sobre a Síria e concordaram em manter "contactos próximos" no que diz respeito às questões regionais e bilaterais.

A conversa aconteceu no mesmo dia em que os exércitos turco e norte-americano começaram patrulhas conjuntas nas proximidades da cidade síria de Manbij, como parte de um acordo destinado a atenuar as tensões entres os dois aliados da NATO.

O clima esfriou devido às exigências turca de retirada das milícias curdas apoiadas pelos Estados Unidos que expulsaram os militantes do Estado Islâmico de Manbij em 2016.

Erdogan transmitiu também condolências devido ao ataque à sinagoga de Pittsburgh no qual morreram 11 pessoas.As autoridades turcas prestaram informações na condição de anonimato, cumprindo as regras do governo.

Lusa