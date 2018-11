Funcionários da Google em protesto contra casos de assédio sexual na empresa

O responsável de Recursos Himanos da Google, Sundar Pichai, enviou um comunicado aos funcionários, no qual admite que quase 500 funcionários foram demitidos devido a acusações de assédio sexual, incluinto 13 que ocupavam cargos de direção, avançou o site BuzzFeed News.

"Nos últimos anos, fizemos muitas mudanças, incluindo a adoção de uma linha dura em relação a comportamentos inadequados de pessoas em posições de autoridade", assegurou Sundar Pichai, garantindo que a Google investigará qualquer reclamação de um funcionário e tomará as medidas que considerar adequadas.

O caso revelado pelo The New York Times dizia respeito a uma situação que terá acontecido em 2015, quando Andy Rubin, considerado o criador do Android, foi demitido por ter alegadamente coagido uma funcionária a praticar sexo oral. A Google despediu este alto quadro da empresa, a quem terá pago uma elevada indemnização e abafou o caso, refere o jornal norte-americano.

Um porta-voz de Andy Rubin disse que este deixou a Google de forma voluntária e que "nunca se comportou de maneira inadequada", assinalando que qualquer relacionamento que possa ter ocorrido foi "consentido".