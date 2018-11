Destacamento militar na fronteira com México pode custar 175 M€ aos EUA

Trump disse esta semana que poderia aumentar o número de militares mobilizados para até 15.000, um contingente equivalente ao que os Estados Unidos têm no Afeganistão, para enfrentar as duas caravanas com milhares de migrantes da América Central que atravessam o México para o território dos EUA.

Segundo o jornal norte-americano, que cita dados do Pentágono e estimativas de especialistas em Defesa, a despesa pode chegar a mais de 200 milhões se os militares ficarem na fronteira até finais do ano e aumentarão "significativamente" se essa missão se estender durante 2019.

O valor é relativamente pequeno em comparação com o orçamento anual do Pentágono, de 716.000 milhões de dólares, mas pode desequilibrar as contas num momento em que a Casa Branca quer que o Departamento de Defesa reduza os seus gastos em 33 mil milhões no próximo ano.

Os Estados Unidos já têm cerca de 2.100 reservistas da Guarda Nacional colocados na fronteira e gastaram 103 milhões de dólares para mantê-los desde o início da missão, em abril passado, até ao final de setembro, segundo o Pentágono.

Manter os reservistas no local até setembro de 2019, já autorizado pelo Departamento de Defesa, custará cerca de 308 milhões de dólares, segundo projeções.

Lusa