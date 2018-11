Dezenas de indianos manifestam-se contra a entrada de mulheres no templo Sabarimala

No final do mês passado, o principal tribunal da Índia levantou a proibição por considerar que limitar a entrada de mulheres infringia a liberdade de culto.

Estes manifestantes, consideram que a entrada de mulheres em idade menstrual alteram a divindade do templo. A lei vai ser revista na próxima semana.

No passado dia 17, o templo abriu pela primeira vez desde que um acórdão do Supremo Tribunal da Índia suspendeu a proibição centenária da entrada no templo de mulheres com idades entre 10 e 50 anos - período em que menstruam e que, segundo a tradição, estariam impuras -, a pedido da Associação dos Jovens Advogados da Índia.

Várias mulheres andaram os quilómetros que separam a cidade de Pamba e o templo escoltadas por dezenas de polícias, equipados com capacetes e coletes à prova de bala, mas cada tentativa de entrar no templo terminou em fracasso.

Durante os últimos seis dias houve episódios de violência entre forças de segurança e os manifestantes.