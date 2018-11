Pescador resgata bebé na Nova Zelândia a pensar que era um boneco

Num primeiro instante, Gus Hutt, pescador e campista pensou que era um boneco. "Eu pensei que ele era uma boneco. Mesmo quando estendi a mão e o agarrei pelo braço, continuei a achar que era um boneco", disse. "O rosto parecia de porcelana com o cabelo curto molhado, mas depois soltou um gritinho e eu pensei: 'Oh Deus, isso é um bebé e está vivo'".

De acordo com a BBC, o rapaz terá escapado do Murphy's Holiday Camp, um parque de campismo perto da praia. Os pais, que estavam a dormir, não tinham dado pelo desaparecimento do filho. Só depois foram chamados e informados do salvamento.

Gus Hutt diz que o bebé teve sorte e que "simplesmente não estava destinado a ir, não era a hora dele."

Já os responsáveis pelo parque de campismo disseram que foi um choque para todos. "Foi um resultado muito, muito feliz, poderia ter sido um incidente muito trágico. É um milagre bizarro".