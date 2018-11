Presidente do Conselho Europeu responde a comissão de inquérito

Em causa está um esquema de financiamento em pirâmide que afetou milhares de pessoas durante os anos em que Donald Tusk era primeiro ministro da Polónia.

O esquema foi promovido por uma agência financeira, "Amber Gold", que prometia aos seus clientes lucros garantidos, através de um programa de investimento em ouro e que, em 2012, declarou falência.

Os clientes afetados eram, sobretudo, idosos que não possuíam informação suficiente para se questionarem dos valores de retorno tão altos.

A oposição ao atual governo polaco, no entanto, afirma que a audição do Presidente do Conselho Europeu não passa de uma manobra encapotada, que faz parte da campanha do atual partido do governo polaco, para minar a imagem do antigo primeiro-ministro.