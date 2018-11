Coreia do Norte revela primeiro retrato oficial de Kim Jong-un

A imagem, que mostra Kim Jong-un a sorrir, de fato e gravata, olhando para a esquerda, foi exposta durante a visita do Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Cane, a Pyongyang.

KCTV

Todas as imagens que estavam disponíveis do presidente norte-coreano eram fotografias, nunca pinturas. Kim Jong-un "é retratado desta forma para que o regime possa começar a dar passos no desenvolvimento do culto de personalidade”, contou à BBC Oliver Hotham, analista nas NK News.

Mas porque é que Kim Jong-un só tem agora um retrato oficial?

Uma explicação possível é a de que ele foi, até agora, visto como um sucessor e discípulo e não como um líder afirmado. Com o retrato, Kim fica no mesmo patamar que os seus antecessores. Os retratos do seu pai e avô estão afixados nos edificíos da Coreia do Norte como forma de propaganda e culto dos antigos ditadores.

KYODO Kyodo

O papel e posição de Kim foram mudando ao longo do tempo, sobretudo ao longo deste ano, devido ao grande destaque internacional, com uma série de viagens e visitas. O líder supremo do país conseguiu estabelecer e melhoras as relações com a vizinha Coreia do Sul e até com os Estados Unidos, rival histórico.