Para que servem as eleições intercalares dos EUA?

As últimas sondagens revelam que os Republicanos vão perder poder no Congresso. A popularidade do Presidente, o constante ataque aos imigrantes, os novos votantes e os arrependidos vão ser determinantes neste processo eleitoral.

Eleições Intercalares

As eleições intercalares realizam-se de 2 em 2 anos. Os norte-americanos escolhem representantes para o Congresso, o órgão legislativo, com duas câmaras: Câmara dos Representantes e Senado.

Nestas eleições são ainda escolhidos 36 governadores estaduais. As eleições nos EUA realizam-se sempre na 1.ª terça-feira de novembro, todos os anos pares. As urnas encerram às 21h locais. Os resultados serão conhecidos esta quarta-feira.

Câmara dos Representantes

Os deputados são escolhidos por voto direto, o número varia de acordo com a população do Estado. Aqui estão em jogo 435 lugares. O mandato dos deputados é de dois anos.

Sondagens preveem mudanças profundas na Câmara dos Representantes. Atualmente, os Republicanos ocupam 235 lugares contra 193 dos democratas. Uma maioria na câmara baixa permitirá aos democratas, por exemplo, iniciar um processo de 'impeachment', por suspeitas de conluio com uma alegada interferência russas nas eleições presidenciais e obstrução à justiça.

Mas se os republicanos mantiverem a maioria no Senado a influência democrata será sempre limitada e circunscrita a um mais aceso debate político.

Senado

O Senado é chamado "Câmara da Estabilidade". Os mandatos são mais longos, duram seis anos e por isso a mudança é mais lenta. Tem 100 membros, 2 por cada Estado, independentemente da população.

Sempre que há eleições é renovado 1/3 do Senado. Nestas intercalares estão 35 lugares em jogo.

Atualmente, desses, 26 são ocupados por Democratas nove por Republicanos. As sondagens não preveem grandes mudanças nesta câmara.