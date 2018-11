Trump diz que provavelmente não se reunirá com Putin em Paris

"Não tenho a certeza se vamos encontrar-nos em Paris, provavelmente não", declarou Trump, na base militar de Andrews, perto de Washington, antes de seguir para um comício de campanha no Ohio.

"Não organizámos nada, não sabemos se será o local adequado. Estarei em Paris por outras razões", disse ainda, acrescentando que vai reunir-se com Putin na cimeira do G20, no fim deste mês na Argentina.

O conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, John Bolton, deu a entender, no dia 23 de outubro, em Moscovo, que Donald Trump gostaria de estar com Putin na capital francesa.

"O presidente Trump gostaria muito de se encontrar consigo em Paris à margem das comemorações dos 100 anos do armistício", disse Bolton ao presidente russo.

"Seria útil prosseguir um diálogo direto com o Presidente dos Estados Unidos (...), por exemplo, em Paris, se a parte norte-americana estiver interessada nesses contactos", respondeu Putin.

Mais de 60 chefes de Estado e de Governo são esperados em Paris para as comemorações dos 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial.

