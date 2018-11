Candidatos derrotados Ciro Gomes e Marina Silva discutem oposição a Bolsonaro

Foi através da partilha da mesma fotografia tirada no encontro, que ambos os ex-candidatos à Presidência da República do Brasil deram a conhecer que partilham da mesma ideia de fazer oposição ao político da extrema-direita.

"Trocámos ideias sobre o desafio de uma oposição democrática, que seja comprometida com o desenvolvimento sustentável, a defesa das instituições e do interesse nacional", afirmou a líder do partido Rede Sustentabilidade.

Ciro Gomes, do Partido Democrático Trabalhista (PDT), escreveu, por seu turno: "Procurei Marina Silva hoje para uma conversa. O encontro aconteceu na sede da Rede, em Brasília. Falámos sobre o futuro do Brasil, principalmente em relação à defesa da institucionalidade democrática, dos interesses nacionais e da pauta das populações mais vulneráveis".

Ciro Gomes terminou a primeira volta das eleições presidenciais a 07 de outubro em terceiro lugar, com 12,52% dos votos contabilizados, atrás de Fernando Haddad (PT), com 28,37%, e de Jair Bolsonaro, o recém-eleito Presidente da República do Brasil, com 46,7% dos votos dos brasileiros.

Já Marina Silva obteve apenas 1% dos votos, tendo acabado a corrida presidencial em nono lugar.

O candidato do Partido Social Liberal (PSL, extrema-direita), Jair Messias Bolsonaro, 63 anos, capitão do Exército reformado, foi eleito no dia 28 de outubro, na segunda volta das eleições presidenciais, o 38.º Presidente da República Federativa do Brasil, com 55,1% dos votos, derrotando o candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, que teve 44,9% dos votos.

Lusa