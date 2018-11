Florida aprova lei que permite o voto a quase 1,5 milhões de ex-reclusos

A emenda automaticamente restaura o direito de voto para aqueles que cumpriram as suas penas de prisão e que não foram condenados por homicídio ou crimes sexuais.

O texto foi aprovado por 64,38% dos eleitores, segundo dados oficiais.Atualmente, essas pessoas tinham de esperar pelo menos cinco anos após cumprir a sentença para poder reivindicar seu direito de voto, que ultimamente seria decidido pelo governador do estado.

A Florida é o estado com a maior população de adultos presos. Mais de um em cada cinco afro-americanos na Florida não podia votar.

A votação da alteração da emenda esta terça-feira significa que quase 1,5 milhão de pessoas poderão votar nas próximas eleições presidenciais de 2020.

A emenda foi aprovada no dia em que os norte-americanos foram chamados às urnas para votar nas eleições intercalares, nas quais está em jogo a real base de apoio do Partido Republicano do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, num ato em que são escolhidos congressistas, senadores e governadores em 36 estados.

Lusa