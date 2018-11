Em Nova Iorque, por exemplo, registaram-se longas filas em diversas mesas de voto, na sequência de avarias no sistema informático.

Em Phoenix, no estado do Arizona, o mesmo cenário e as mesmas dificuldades técnicas obrigaram mesmo à substituição de muitos equipamentos.

Já no Leste dos Estados Unidos, foram as fortes tempestades que causaram perturbação na ida às urnas.



Lusa