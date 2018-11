Kremlin não vê perspetivas de normalização nas relações russo-americanas

"Não vemos qualquer perspetiva brilhante de normalização nas relações russo-americanas no horizonte, mas isso não significa que não queiramos o diálogo", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos jornalistas.

"Estamos a ser confrontados com muitos problemas que exigem comunicação entre a Rússia e os Estados Unidos: problemas de estabilidade estratégica, controlo de armamentos. Sem diálogo, esses problemas não se vão resolver sozinhos", declarou.

As relações entre Moscovo e Washington, que atravessam um período de grande tensão, foram aguçadas pelas divergências persistentes sobre o conflito na Síria, Ucrânia ou acusações de interferência russa nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016, acusações que a Rússia rejeita.

Questionado sobre o resultado das eleições intercalares norte-americanas, Peskov disse ser "pouco provável" que as relações entre Moscovo e Washington fiquem "mais complicadas".

As eleições intercalares nos Estados Unidos para o Congresso ocorreram na terça-feira, sendo que o Partido Democrata ganhou a maioria na Câmara dos Deputados, mas perdeu terreno no Senado para o Partido Republicano.

"É pior ou é melhor, cabe aos americanos decidirem. Não temos o menor desejo de interferir", acrescentou Peskov. "O Presidente Putin tem um homólogo: o Presidente Trump. É tudo. Cabe ao dois continuarem a dialogar", disse o porta-voz.

Os Presidentes da Rússia e dos Estados Unidos, Vladimir Putin e Donald Trump, poderão reunir-se à margem da cimeira do G20, que ocorre em Buenos Aires entre 30 de novembro e 01 de dezembro.

Os dois mandatários também se devem cruzar no próximo fim de semana em Paris, nas cerimónias do centenário do fim da Primeira Guerra Mundial, mas sem realizar uma reunião formal.

Lusa