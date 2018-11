Número de mortos no desmoronamento de dois prédios em Marselha sobe para cinco

Na terça-feira, os corpos de dois homens e uma mulher foram encontrados pelas equipas de resgate nos destroços dos dois prédios, que se localizam no bairro muito popular de Noailles, no centro de Marselha.

As equipas de resgate continuam a tentar encontrar sobreviventes sob os escombros.

No total, segundo as autoridades francesas, entre cinco e oito pessoas poderiam ter ficado soterradas.

O colapso dos dois prédios ocorreu por volta das 09:30 locais (08:30 em Lisboa) de segunda-feira.

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas na sequência do desabamento.

Cento e vinte polícias, 80 bombeiros e cães pisteiros participaram no esforço de resgate, tendo trabalhado durante a noite nos escombros, disse o ministro do Interior francês, Christophe Castaner, na terça-feira, ao chegar ao local do desabamento.

Um dos dois edifícios estava aparentemente desocupado e no outro havia apartamentos ocupados.Não está ainda claro quais foram os motivos do desabamento ou quantas pessoas habitavam os prédios.

Lusa