Obama define resultado das eleições intercalares como "um início"

"A alteração de que necessitamos não virá apenas de uma eleição, mas é um início. Na noite passada, os eleitores através do país iniciaram-na".

O antigo presidente democrata, retirado da vida política após ter deixado a Casa Branca, optou, no entanto, por uma ativa participação na campanha eleitoral.

Apesar de os democratas não terem conseguido retomar o controlo do Senado nas eleições de terça-feira, Barack Obama disse estar confiante que a "atenção" será concentrada na maioria que Partido Democrata recuperou na Câmara de representantes, para além dos cargos de governadores também garantidos pelo seu partido.

Obama felicitou a eleição de "um número recorde de mulheres e de jovens veteranos do Iraque e Afeganistão", de "jovens líderes excecionais" e de "uma vaga de candidatos provenientes de minorias".

O ex-presidente dos Estados Unidos também se congratulou com a participação "recorde" no escrutínio, e por diversas decisões dos eleitores ao nível dos estados, citando designadamente "o reforço do direito de voto".

Na Florida, um milhão e meio de antigos prisioneiros que cumpriram a pena recuperaram o seu direito de voto após a aprovação dos eleitores.

"Estou confiante que seguindo em frente, vamos iniciar um regresso aos valores que esperamos ver instalados na esfera pública, honestidade, decência, compromisso, e defesa de uns e de outros enquanto americanos, não divididos pelas nossas diferenças mas unidos por crenças comuns", assinalou ainda o antigo presidente.

Na votação de terça-feira estavam em jogo os 435 lugares que compõem a Câmara dos representantes e 35 dos 100 lugares do Senado. A par disso, foram igualmente escolhidos 36 governadores dos 50 Estados que compõem país.

