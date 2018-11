Procurador-geral dos EUA demite-se

Segundo a imprensa norte-americana, Jeff Sessions apresentou a demissão a pedido do Presidente Donald Trump.

O clima de tensão entre Sessions e Trump arrastava-se há vários meses e a saída do procurador-geral parecia ser um cenário inevitável, que se concretiza agora.

Através da rede social Twitter, Donald Trump deixou um agradecimento a Jeff Sessions e revelou que Matthew G. Whitaker o vai substituir no cargo, de forma interina:

"É com prazer que anunciamos que Matthew G. Whitaker, chefe de gabinete do procurador-geral Jeff Sessions no Departamento de Justiça, vai ser o novo procurador-geral interino dos Estados Unidos. Ele vai servir bem o nosso país", lê-se no primeiro tweet.

No segundo tweet, Trump agradece a Jeff Sessions pelos serviços prestados e refere que um procurador-geral permanente vai ser revelado em breve.