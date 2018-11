Temer convida Bolsonaro para encontro do G20 em reunião oficial

Numa conferência de imprensa realizada no final do primeiro encontro oficial, o Presidente cessante manifestou vontade de se fazer acompanhar de Jair Bolsonaro em viagens de representação do país.

"Convidei o Presidente Bolsonaro, se ele puder, para fazer viagens ao exterior comigo. Tenho algumas viagens programadas e mencionei até a hipótese do G20, que será agora no fim do mês. Quando ele quiser, podemos ir juntos para o exterior", afirmou Michel Temer.

A reunião dos líderes do G20, que junta os chefes de Estado e de Governo das 20 maiores economias do mundo, tantos desenvolvidas como emergentes, vai acontecer em Buenos Aires, de 30 de novembro a 01 de dezembro.Por sua vez, Bolsonaro afirmou que, durante o encontro de hoje, Michel Temer se mostrou disposto a colaborar com o seu novo Governo e disse ainda ter intenção de procurar o chefe de Estado brasileiro "mais vezes".

"Estou feliz por esta audiência com o Presidente. Falamos sobre a governabilidade e o final do seu Governo e ele está disposto a colaborar connosco nestes últimos dias de 2018, e da minha parte também. Já manifestei que o irei procurar mais vezes até ao final do ano, para que juntos possamos fazer um processo de transição fluído dentro da normalidade", assegurou Bolsonaro.

No encontro, Temer entregou simbolicamente a chave do gabinete de transição, que funcionará no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

Em resposta a perguntas da agência Lusa sobre a eventual presença do futuro chefe de Estado brasileiro na Cimeira Ibero-Americana - em que Portugal estará representado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa -, nos próximos dias 15 e 16, em La Antigua, Guatemala, fonte oficial da Presidência brasileira remeteu para a assessoria de Jair Bolsonaro - que ainda não respondeu -, enquanto o Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores brasileiro, indicou que "até ao momento, não há previsão de que o Presidente eleito comparecerá à XXVI Cúpula Ibero-Americana".

Na terça-feira, Temer e Bolsonaro estiveram juntos na sessão que comemorou os 30 anos da Constituição brasileira, em Brasília, naquela que foi a primeira deslocação do futuro chefe de Estado após a eleição.

O candidato do Partido Social Liberal (PSL, extrema-direita), Jair Messias Bolsonaro, 63 anos, capitão do Exército reformado, foi eleito no dia 28 de outubro, na segunda volta das eleições presidenciais, o 38.º Presidente da República Federativa do Brasil, com 55,1% dos votos, derrotando o candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, que teve 44,9% dos votos.Bolsonaro tomará posse no dia 01 de Janeiro do próximo ano.

