Trump diz que republicanos "desafiaram a história" ao ampliar maioria no Senado

"É um grande dia, um dia incrível", disse o chefe de Estado norte-americano, numa conferência de imprensa na Casa Branca, em Washington, realizada um dia depois das eleições intercalares, assim chamadas porque acontecem a meio do mandato presidencial.

Na votação de terça-feira, o Partido Democrata norte-americano conquistou o controlo da Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso), enquanto os republicanos conseguiram manter o domínio do Senado (câmara alta do Congresso).

"O Partido Republicano desafiou a história ao expandir a maioria no Senado, ao mesmo tempo que superou significativamente as expectativas para a Câmara dos Representantes", referiu na mesma conferência de imprensa, que começou com cerca de 30 minutos de atraso.

Diante de uma sala cheia de jornalistas, Trump elogiou os candidatos republicanos que "alcançaram um sucesso incrível" na noite eleitoral, recordando que nove dos 11 candidatos que apoiou pessoalmente, marcando presença em comícios, venceram na terça-feira.

O Partido Republicano conseguiu preservar o controlo do Senado com vitórias importantes nos Estados de Indiana, Texas e Dakota do Norte."Conseguimos isto apesar dos doadores ricos, dos interesses especiais e da cobertura muito hostil, para dizer no mínimo, por parte dos media", referiu Trump.

Na votação de terça-feira estavam em jogo os 435 lugares que compõem a Câmara dos Representante e 35 dos 100 lugares do Senado. A par disso, foram igualmente escolhidos 36 governadores dos 50 Estados que compõem país.

Os Democratas conseguiram ganhar a corrida para governador no Michigan, Illinois, Kansas e Connecticut, mas falharam, por exemplo, na Florida.

A votação de terça-feira fica marcada também pelo número recorde de candidatas mulheres eleitas para a Câmara dos Representantes, numa altura em que as contagens em alguns distritos ainda não estão fechadas.

Entre elas constam as duas mulheres mais jovens a serem eleitas para a câmara baixa do Congresso na história dos Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez e Abby Finkenauer, ambas com 29 anos.

Lusa