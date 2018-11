Vai ser possível anular o envio de mensagens no Messenger

Atualmente, é possível apagar uma mensagem, mas o conteúdo só fica indisponível no telemóvel de quem a eliminou, continuando a aperecer no do outro interveniente.

A novidade do "unsend" vai um pouco mais longe, ao permitir que o utilizador "volte atrás" no processo, anulando o envio da mensagem.

Na página da aplicação na App Store, o Facebook anuncia a novidade:

"Brevemente: remove uma mensagem de uma conversa depois de ter sido enviada. Se enviares a foto errada, informações incorretas ou uma mensagem para a conversa errada, o problema fica resolvido num instante porque agora podes eliminar uma mensagem até 10 minutos depois de a enviares"

A funcionalidade "unsend" tem estado em discussão desde abril, altura em que o Facebook admitiu que apagava algumas mensagens do CEO Mark Zuckerberg.