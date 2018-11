Atirador em bar na Califórnia matou 12 pessoas, incluindo um polícia

O adjunto do xerife morreu no hospital depois de ter sido atingido ao "tentar salvar pessoas", disse Geoff Dean, acrescentando que há pelo menos 10 feridos.. Anteriormente as autoridades davam conta de 11 feridos, entre os quais o adjunto do xerife do condado de Ventura.

De acordo com os bombeiros do condado de Ventura "foram pedidas várias ambulâncias" para o local do tiroteio, que ocorreu no bar "Bordeline" cerca das 23:20 hora local (07:20 em Lisboa).

Os bombeiros pediram à população numa mensagem na rede social Twitter que se afastem do local por razões de segurança.

Uma testemunha disse à agência local da ABC ter visto um suspeito com barba e chapéu a lançar granadas de fumo e a atacar um segurança antes de disparar indiscriminadamente.

"Nós começámos a fugir pelas janelas", disse.

A polícia adiantou ao Los Angeles Times que pelo menos 30 tiros foram disparados no Borderline Bar & Grill, em Thousand Oaks, que fica a cerca de 60 quilómetros de Los Angeles.

Segundo o gabinete do xerife do condado, estima-se que estavam no interior do bar no momento do ataque cerca de 100 pessoas que assistiam a uma festa "country" para estudantes universitários.